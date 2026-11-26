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La Chambre criminelle de Mbour a acquitté M. Baldé, un mareyeur poursuivi pour viol suivi de grossesse et pédophilie, après cinq longues années de détention préventive. Selon L’Observateur, qui a assisté à l’audience, c’est un certificat d’accouchement versé au dossier par le gynécologue qui a fait basculer le procès : ce document décisif a permis d’établir que la plaignante était âgée de 23 ans, et donc majeure au moment des faits, balayant ainsi les accusations de sa famille.

L’affaire remonte au 11 août 2021, rappelle la même source, lorsque Nd. Diop découvre la grossesse de sa fille, M. Guèye, laquelle désigne M.Baldé comme étant le père. Ce dernier, cité par le journal du Groupe futurs médias (Gfm), conteste tout viol et affirme entretenir depuis plusieurs années une relation consentie avec la jeune femme. Le mareyeur accepte dès lors d’assumer ses responsabilités. Il prend alors en charge l’intégralité des frais médicaux jusqu’à la naissance de jumeaux, qui décéderont malheureusement quelque temps plus tard.

C’est à la suite de ce drame, et en raison de ce que l’accusé qualifie d’« arrêt du soutien financier », embraie le titre de Gfm, que la mère de la jeune femme change d’attitude et porte plainte, soutenant sans preuve que sa fille n’avait que 15 ans. Placé sous mandat de dépôt pendant cinq ans, M. Baldé a finalement comparu lors d’une audience marquée par l’absence de la partie civile. Face à cette preuve médicale irréfutable, le procureur a requis la relaxe, permettant au mareyeur de retrouver sa liberté. « Cinq ans de prison pour rien. »