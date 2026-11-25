Dakar : un chauffeur de taxi se fait passer pour un marabout et escroque quatre millions FCFA à sa femme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alexandre M., chauffeur de taxi âgé de 35 ans, a été placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour escroquerie et usurpation d’identité devant la chambre criminelle de Dakar. Il est accusé d’avoir soutiré à son épouse, S.B., un montant total de quatre (04) millions de francs CFA.

Selon les informations du journal Libération, profitant de la confiance de sa femme, il aurait mis en place un stratagème consistant à se faire passer pour Serigne S., le marabout qui soignait la mère de celle-ci, afin de lui extorquer de l’argent.

Son épouse a ainsi reçu des appels et des messages WhatsApp provenant de quatre lignes téléphoniques présentées comme celles du marabout. Croyant s’adresser au religieux, elle aurait transféré l’ensemble des fonds qui lui étaient destinés, avant de découvrir que c’était son mari qui interceptait l’argent.

Entendu par les enquêteurs, Alexandre M. a d’abord nié les faits. Confronté au fait que tous les numéros incriminés étaient enregistrés à son nom, il aurait finalement avoué s’être fait passer pour le marabout pour encaisser l’intégralité des sommes envoyées, soit directement par son épouse, soit par l’intermédiaire de la sœur de cette dernière, A.F.O.