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La ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, a servi une citation directe à l’opérateur économique et maire de Kaolack, Serigne Mboup. Poursuivi pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles », ce dernier est attendu le 5 janvier 2027 devant le Tribunal de grande instance de Kaolack.

À l’origine de cette procédure, des propos tenus le 15 novembre dernier sur les ondes d’Alfayda FM. Interrogé sur un réfrigérateur qui aurait été remis par le ministère de la Pêche au Marché central au poisson de Kaolack, Serigne Mboup avait accusé la ministre de l’avoir détourné à son profit pour le transporter à son domicile.

Selon le journal L’Observateur, Amy Mara Dièye rejette catégoriquement les accusations. Dans la citation directe rendue publique hier, mardi, son avocat, Me Adama Ndiaye, les qualifie de « totalement fausses ». Le 20 novembre 2026, un procès-verbal de constat a été dressé et les déclarations incriminées enregistrées sur une clé USB, versée au dossier.

Estimant que ces propos ont porté atteinte à son image auprès des usagers du marché central au poisson et des habitants de Kaolack, la ministre réclame 200 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts.

La citation directe, délivrée par l’huissier de justice Me Mamadou Tidiane Soumaré, demande également au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de fixer la contrainte par corps au maximum.