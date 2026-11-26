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Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a promulgué la Loi de finances rectificative (LFR) 2026. Ainsi, dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre, il a exigé une exécution rapide des politiques sectorielles.

« En introduction à sa communication, le Président de la République fait observer que par décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, il a mis en vigueur le projet de Loi de Finances rectificative (LFR) pour l’année 2026, déposé depuis le 18 septembre 2026 au niveau du bureau de l’Assemblée nationale. Ainsi, il demande au Premier Ministre et au Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan de prendre, sans délai, l’ensemble des mesures nécessaires à l’exécution optimale des programmes publics inscrits dans la LFR, en veillant au respect des principes et équilibres budgétaires et financiers définis », fait-on savoir.

Selon le porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, le Chef de l’Etat a rappelé son serment devant la Nation qu’est « d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois ». De ce fait, dit-il, il réitère sa détermination à veiller au fonctionnement régulier des institutions de la République et des pouvoirs publics, ainsi qu’à la sauvegarde des intérêts de la Nation. A cet égard, il instruit le Gouvernement d’assurer le respect systématique des engagements internationaux et d’accélérer les processus d’assainissement des finances publiques, la relance globale de l’économie nationale, en accentuant les réformes de l’environnement des affaires et de promotion du développement du secteur privé et la mise en œuvre des politiques de protection sociale et de solidarité nationale au bénéfice des groupes les plus vulnérables de notre pays.

« Dans le même ordre d’idées, le Chef de l’Etat rappelle l’importance qu’il accorde au financement et au bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole, à l’amorçage du Programme spécial consacré à l’Emploi et à l’Entreprenariat des Jeunes ainsi qu’au renforcement du Dialogue social avec les forces vives de la Nation, notamment les centrales syndicales et les organisations patronales », indique-t-on.