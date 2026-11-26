Décret sur la LFR 2026 : l’Assemblée nationale met en garde les comptables publics, ordonnateurs et agents des impôts

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L’adoption de la résolution sur l’exécution du décret relatif à la loi de finances rectificative (LFR) 2026 ne se limite pas au bras de fer politique entre l’Assemblée nationale et l’exécutif. Les députés ont également adressé un ferme avertissement aux agents de l’État impliqués dans l’exécution budgétaire, en leur rappelant leurs obligations légales et les responsabilités qu’ils encourent.

Dans le deuxième article de la résolution adoptée ce mercredi 25 novembre, les parlementaires interpellent directement les ordonnateurs, les contrôleurs budgétaires, les comptables publics, ainsi que les agents des administrations fiscales et douanières.

Ces acteurs de la chaîne financière sont appelés à ne pas considérer le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 comme une dispense de leurs obligations de contrôle. Ils doivent continuer à vérifier la légalité et la régularité des opérations, notamment la disponibilité des crédits, la régularité des engagements, la qualité des ordonnateurs, la validité des créances et la conformité des pièces justificatives.

Un avertissement sur les engagements financiers

Le ton se durcit davantage dans les dispositions suivantes. La résolution rappelle que la mise en œuvre du décret ne saurait exonérer les autorités exécutives de leurs obligations et responsabilités.

Les députés mettent également en garde contre tout nouvel emprunt, émission de titres, convention financière ou engagement de dette qui serait fondé uniquement sur le décret contesté, sans autorisation parlementaire expresse. Ils rappellent que les engagements financiers concernés doivent être autorisés par une loi de finances, conformément à l’article 133 du règlement général sur la comptabilité publique.

L’Assemblée annonce, dans ce cadre, qu’elle demandera des justifications sur la base juridique, les montants et la conformité de ces opérations aux autorisations financières en vigueur. Les responsables impliqués dans leur engagement, leur signature, leur mobilisation et leur comptabilisation sont ainsi explicitement renvoyés à leurs responsabilités.

La résolution prévoit enfin un contrôle particulier de ces opérations lors de l’examen de la future loi de règlement 2026. La commission des finances et du contrôle budgétaire devra suivre régulièrement l’exécution des recettes, des dépenses et des emprunts réalisés sur le fondement du décret. Par ailleurs, les députés adressent un signal clair aux agents publics : l’existence du décret présidentiel ne les dispense pas, selon la résolution, de leurs obligations de contrôle et de vigilance. Une mise en garde qui place désormais les acteurs de la chaîne budgétaire au cœur du bras de fer entre le pouvoir législatif et l’exécutif.