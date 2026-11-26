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Le séjour présidentiel dans la région de Kédougou s’annonce particulièrement dense, marqué par une série d’activités touchant plusieurs secteurs stratégiques du développement local.

​Dès son arrivée, ce jeudi 26 novembre, le chef de l’État entame son programme par l’inauguration du projet aurifère de Boto. Il procédera ensuite à la pose de la première pierre du projet de Koudekourou, porté par la Société des mines de fer du Sénégal oriental (MIFERSO), avant de présider celle du projet minier de Diamba Sud, développé par BOYA.

​Cette première journée est également consacrée à une étape majeure dans la structuration de l’exploitation artisanale de l’or, avec le lancement du Programme national d’enrôlement et de formalisation des orpailleurs. Une initiative qui intervient dans un contexte marqué par les enjeux de sécurisation des sites, de lutte contre l’exploitation clandestine et d’amélioration des conditions d’exercice de cette activité dans la région. Le président de la République effectuera également une visite à l’hôpital militaire de campagne.

​Le vendredi 27 novembre, deuxième journée du séjour, sera placé sous le signe du renforcement des infrastructures sanitaires et de la promotion des investissements miniers. Le programme prévoit la pose de la première pierre du centre de santé de Salémata, suivie de celle du pôle mère-enfant au Centre hospitalier régional de Kédougou.

​Le chef de l’État prendra ensuite part à la prière du vendredi, avant de procéder à l’inauguration de la grande mosquée de Kédougou. Dans l’après-midi, le programme se poursuivra dans le département de Saraya avec la pose de la première pierre du projet aurifère de Douta.

​La dernière journée, samedi 28 novembre, sera consacrée à l’éducation. Le président de la République procédera à la pose de la première pierre du nouveau lycée d’Afia Dandé Mayo, dans la commune de Dimboli, marquant une étape clé pour le renforcement de l’offre éducative dans cette zone. À l’issue de cette activité, Bassirou Diomaye Faye quittera Kédougou pour rallier Tambacounda.

​À travers cet agenda soutenu, la visite présidentielle met en lumière les priorités de la région : valorisation du potentiel minier, encadrement de l’orpaillage artisanal, amélioration de l’accès aux soins et développement des infrastructures scolaires. Pour les populations de ce territoire frontalier, riche en ressources naturelles mais confronté à d’importants défis de désenclavement, l’enjeu sera désormais de voir ces chantiers se traduire en retombées concrètes et durables.