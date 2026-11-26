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Nommé président du Conseil d’administration (PCA) de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP-SA) lors du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026, Gaoussou Koma a réagi à sa désignation en exprimant sa gratitude au chef de l’État et en affichant sa feuille de route axée sur la gouvernance et la protection du patrimoine public.

A la suite de sa nomination, le nouveau président du Conseil d’administration a tenu à adresser ses remerciements au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour le choix porté sur sa personne. « Je remercie le président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance qu’il m’accorde en me nommant président du Conseil d’administration de la SOGIP-SA », a-t-il indiqué.

Soulignant la portée de ses nouvelles fonctions, Gaoussou Koma a affirmé accueillir cette responsabilité « avec une profonde gratitude et beaucoup d’humilité », assurant mesurer pleinement l’importance de la mission qui m’est confiée et les responsabilités qu’elle implique.

Au-delà des remerciements protocolaires, le nouveau PCA a décliné les grandes orientations de son action à la tête de l’organe délibérant de la société nationale, qui assure la gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Il s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec les instances et les équipes de l’entreprise.

« Cette confiance m’honore et m’engage à servir avec rigueur, intégrité et dévouement. Aux côtés des membres du Conseil d’administration, de la Direction générale et des équipes, je m’investirai pleinement pour contribuer à la bonne gouvernance de la SOGIP-SA et à la préservation du patrimoine public dont elle assure la gestion », a-t-il déclaré.

Pour Gaoussou Koma, la fidélité à la mission confiée passera d’abord par l’action quotidienne et l’exigence de résultats au service de l’intérêt général : « Ma reconnaissance se traduira avant tout par le travail, avec le souci constant d’être à la hauteur des attentes et de servir l’intérêt général. »

Le nouveau président du Conseil d’administration a conclu son message en formulant un vœu d’accompagnement divin pour l’accomplissement de cette charge « au service du Sénégal ».