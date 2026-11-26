La piste suivie par la police de Grand-Yoff est partie d’une information sur un rassemblement de voyageurs dans la zone de captage. Selon L’Observateur, les vérifications ont conduit les enquêteurs à s’intéresser à un projet de traversée vers les côtes espagnoles. Une embarcation de fortune avait déjà été acquise, d’après les éléments rapportés par le quotidien, qui évoque également la plage de Thiaroye dans les préparatifs.

Les policiers ont identifié quatre hommes qu’ils soupçonnent d’avoir tenu des rôles différents dans l’opération. Le journal cite Mansour Barro, promoteur de lutte établi à Thiaroye, Aliou Karé, marabout connu sous le surnom de « Sa Touba », Pape Thioune, commerçant présenté comme l’un des financiers présumés, et le pêcheur Khalifa Ababacar Ndiaye, dit « Serigne Mbaye ». Leur interpellation est intervenue à Grand-Yoff mercredi 25 novembre, vers 16 heures, selon le récit du quotidien.

Tous quatre ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête visant notamment l’association de malfaiteurs, le trafic illicite de migrants, la mise en danger de la vie d’autrui et la complicité de ces faits. Les enquêteurs s’intéressent notamment à l’argent versé par les candidats au départ. L’Observateur rapporte que plusieurs mis en cause auraient reconnu avoir reçu des paiements. Le journal évalue à une cinquantaine de millions de francs CFA l’ensemble des sommes qui auraient été recueillies par les convoyeurs présumés.

Une enveloppe d’argent a été saisie et placée sous scellés. Le quotidien fait également état de biens matériels saisis et de vérifications sur les embarcations associées au dossier. L’exploitation des téléphones des suspects a permis aux enquêteurs de repérer d’autres personnes susceptibles d’être impliquées, selon la même source. les recherches se poursuivaient et les responsabilités individuelles restaient à établir.