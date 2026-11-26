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L’ancien Premier ministre revendique des baisses sur les prix des produits de première nécessité, de l’électricité et des hydrocarbures, ainsi que des avancées dans la renégociation des ressources naturelles. Dans un contexte de vives tensions politiques, le président de Pastef-Les Patriotes exhorte ses militants à éviter toute provocation ou confrontation : « Rien de grave n’arrivera dans le pays. »

Ousmane Sonko n’a pas uniquement abordé la mobilisation électorale lors de sa récente prise de parole. Le président de Pastef-Les Patriotes est également revenu sur ses deux années passées à la Primature afin de défendre l’action gouvernementale menée sous sa direction. Face aux difficultés économiques et aux tensions politiques actuelles, l’ancien chef du gouvernement a mis en avant plusieurs mesures adoptées pour soulager le panier de la ménagère.

Il a notamment rappelé les baisses opérées sur les prix du riz, du sucre, de l’électricité, de l’essence et du gasoil. Selon lui, ces décisions ont été prises dans un contexte financier contraint, marqué par le poids de la dette héritée et les répercussions des crises internationales. Sur le terrain de la souveraineté économique, Ousmane Sonko a également mis en avant les renégociations engagées autour des ressources naturelles, en particulier le phosphate et le gaz, ainsi que la révision de certains marchés publics jugés surfacturés afin de mieux préserver les intérêts du Sénégal.

« Rien de grave n’arrivera dans le pays »

C’est toutefois son appel à l’apaisement qui a retenu l’attention à la fin de son intervention. Alors que les tensions s’exacerbent au sommet de l’État et dans l’espace politique, Ousmane Sonko a demandé aux militants de Pastef de ne pas céder aux provocations de leurs adversaires. Tout en dénonçant des actes d’intimidation, des menaces et des tentatives d’entrave administrative aux activités de sa formation, il a exhorté ses partisans à privilégier la retenue et la discipline.

« Face à une offense, nous répondons par la retenue, pas par la violence », a-t-il insisté, invitant ses troupes à maîtriser aussi bien leurs propos que leurs actes. L’ancien Premier ministre s’est voulu rassurant quant à la stabilité du pays : « Rien de grave n’arrivera dans le pays, rien ne bougera, il n’y aura pas de problème. » Fort de ses dix années passées dans l’opposition et de son passage à la tête du gouvernement, il affirme vouloir privilégier la voie démocratique afin que les prochaines échéances électorales permettent aux Sénégalais de départager les forces en présence dans le calme.