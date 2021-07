Parcelles: 13 prostituées arrêtées

De 21heures à 06 heures du matin, les policiers ont immobilisé 30 motos pour défaut de pièces afférentes à la conduite et mis en fourrière 11 véhicules en saisissant également 98 pièces pour diverses infractions. L’opération de sécurisation a porté des fruits non négligeable, parce que 142 individus dont 13 prostituées ont été mis aux arrêts entre Grand-Yoff et les Parcelles Assainies.

<<142 individus dont 01 pour détention et trafic de chanvre indien portant sur 500 grammes ; 03 pour détention de chanvre indien et flagrant délit de vol ; 03 pour détention d’armes blanches ; 01 pour détention de produits cellulosiques ; 02 pour nécessité d’enquête ; 13 pour non-inscription au fichier sanitaire ; 105 pour vérification d’identité ; 13 pour ivresse publique et manifeste’’, renseigne la note parvenue à SourceA.

La même opération a été organisée dans la nuit du dimanche au lundi pour nettoyer ces quartiers.