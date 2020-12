“Pas de retrouvailles libérales sans Wade”

Ancien PM et actuel PCA d’Air Sénégal, Souleymane Ndéné Ndiaye s’est exprimé également sur le dernier remaniement ministériel avec l’entrée dans le Gouvernement d’anciens responsables libéraux. Ce qui d’ailleurs a poussé certains à penser que la famille libérale est en train de se faire. Cependant, Souleymane Ndéné Ndiaye reste dubitatif à ce sujet dans la mesure où ce n’est qu’un pan de la famille libérale qui a rejoint la mouvance présidentielle et, surtout, il croit savoir qu’on ne peut pas parler de retrouvailles libérales sans l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade. « Je ne sais pas si Macky Sall voit Abdoulaye Wade ou pas mais, il fait ce qu’il fait sans rien dire à personne », semble-t-il s’offusquer, tout en précisant que son avis n’est nullement lié à son absence dans le dernier gouvernement élargi : « Ça ne m’intéresse pas d’être ministre après avoir été Premier ministre », clame-t-il dans un entretien avec ITV.