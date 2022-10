Passeport diplo’: Mahmoud Saleh à la barre

L’affaire des passeports-diplomatiques qui a secoué ces derniers mois la présidence et le ministère des Affaires étrangers est loin de connaitre son épilogue. C’est le vendredi dernier que les deux gendarmes impliqués dans cette affaire devaient être jugés. Mais le procès a été renvoyé au dernier vendredi du mois d’octobre. Pour cause, révèle ‘’Source A’’ dans sa livraison de ce lundi, le parquet compte envoyer une citation à comparaitre à Mahmoud Saleh et au chef de protocole du palais.

