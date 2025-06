PEOPLE! Urgent : Tina Turner n’est plus !

Partager Facebook

La chanteuse américaine, naturalisée suisse, Tina Turner, est morte à l’âge de 83 ans, selon un communiqué publié sur son compte Instagram officiel. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner», indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse laissait «derrière elle sa plus grande oeuvre : sa musique».

La chanteuse, surnommée la «Reine du Rock’n’Roll», était considérée comme l’une des plus grandes artistes de tous les temps. Elle s’est éteinte en Suisse, près de Zurich, où elle résidait avec son deuxième mari Erwin Bach. Retour sur la carrière tourmentée d’une battante.

Née Anna Mae Bullock dans le Tennessee en 1939, elle avait pris sa retraite en Suisse, dans sa maison de Küsnacht, près de Zurich, auprès de son second époux, Erwin Bach, un ancien cadre de maison de disques. L’artiste est morte paisiblement des suites d’une longue maladie, a indiqué son agent.

Tina Turner a commencé sa carrière dans les années 1950, pendant les premières années du rock and roll, avant de devenir un véritable phénomène.

Veste en jean courte, mini-jupe, talons aiguilles et cheveux blonds hérissés, Tina Turner a incarné à elle-seule le style des années 1980 dans le clip de sa chanson What’s Love Got to Do with It, où elle déambule dans les rues de New York.

La légende a su parfaitement s’adapter au paysage pop des années 1980. Elle a ainsi remporté six de ses huit Grammy Awards dans les années 1980.