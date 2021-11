Performance des PME: L’ADEPME mise sur des innovations qualifiantes

Suite à la double certification en qualité (ISO 9001: 2015) et en sécurité de l’information (ISO 27001: 2013), de son unité de scoring et de labellisation, une cérémonie de remise d’attestation à l’ADEPME a été organisée. Cette rencontre s’articule autour du thème : pilotage de la performance et du management de qualité dans les institutions publiques.

Pour permettre aux entreprises déjà vivantes de devenir compétitives, de construire des parcours de champions et d’échapper progressivement au funeste destin de l’entreprise sénégalaise, il urge, selon l’ADEPME, d’avoir plus d’entreprises pour permettre au plus grand nombre de citoyens sans emploi ni perspective de trouver leur voie grâce à l’entrepreneuriat et ainsi s’accomplir au niveau personnel et collectif. A en croire Idrissa Diabira, Directeur général de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (l’ADEPME), ils ont engagé la démarche des ISO 9001 et ISO 27001 dans le sillage des orientations du chef de l’Etat.

« Nous avons rappelé que la jeune administration où le Sénégal indépendant en 1968 avec Senghor, à travers le bureau organisation et méthodes (BOM), visait à atteindre les objectifs de développement économique et social dans le but d’avoir une administration efficace », dit-il.

C’est ainsi que ces responsables se sont engagés dans différentes démarches de certification, d’auto-évaluation, de comparaison et de normalisation pour être le meilleur standard international. Il avance qu’ « un périmètre consistant à évaluer et réévaluer les entreprises a été certifié. N’empêche, d’autres processus essentiels dans l’agence permettant d’accorder où de rendre disponible des ressources de subvention vont être mises en place. »

Pour l’assistance technique, celle qui concerne la mise en œuvre du projet programme confié par l’Etat à des partenaires, c’est aussi une possibilité de se certifier, de traduire le fait qu’on soit capable de gérer des projets et programmes, des portefeuilles. « Notre enjeu ne se focalise pas uniquement sur de bien faire, mais c’est d’être en mesure de faire à la hauteur des attentes au niveau du Sénégal surtout dans la sous-région », conclut-il.