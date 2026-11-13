Pikine : la folle histoire du faux dentiste qui arrachait des dents… sans anesthésie

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La patiente A. Der a été évacuée d’urgence à l’hôpital à la suite de violentes douleurs et de crises survenues après une extraction dentaire dans des conditions particulièrement pénibles, révèle Libération. Le 17 octobre, rembobine la même source, elle s’était rendue dans un cabinet dentaire à Pikine. Elle ignorait que celui qui se faisait appeler « Docteur » Diallo n’était pas un véritable chirurgien-dentiste. Ce dernier lui aurait arraché une dent « sans anesthésie ». Après l’intervention, il lui aurait remis une ancienne ordonnance datant de 2024, établie au nom d’une tierce personne et portant le cachet d’un autre dentiste.

C’est à la suite de la plainte de la patiente que le faux praticien a été arrêté. Le 11 novembre, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat central de Pikine ont procédé à son interpellation. La perquisition de son cabinet clandestin a permis de découvrir du matériel médical, des instruments dentaires ainsi qu’un cachet appartenant à un chirurgien-dentiste à la retraite. Ce dernier a confirmé que Diallo avait été son ancien assistant.

Âgé de 39 ans, le mis en cause a reconnu avoir lui-même procédé à l’extraction de la dent de la plaignante. À l’issue de la procédure, il a été placé sous mandat de dépôt pour exercice illégal de la médecine dentaire et mise en danger de la vie d’autrui. Par ailleurs, renchérit Libération, il lui est reproché d’avoir usurpé le cachet d’un chirurgien-dentiste à la retraite pour établir de fausses ordonnances.