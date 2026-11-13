​Prêt de 2,2 milliards de dollars : le FMI pose ses conditions pour débloquer l’aide au Sénégal

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Le Fonds monétaire international (FMI) a souligné ce jeudi l’urgence pour le Sénégal de mettre en œuvre les réformes convenues afin d’obtenir le feu vert final pour un programme de prêt de 2,2 milliards de dollars.

Lors d’un point de presse à Washington, la porte-parole de l’institution, Julie Kozack, a rappelé que l’approbation par le conseil d’administration du FMI dépend désormais de la finalisation d’un cadre budgétaire conforme aux engagements pris lors de l’accord au niveau des services.

Outre la question budgétaire, l’institution financière exige des garanties supplémentaires avant tout décaissement. D’après Reuters, Julie Kozack a précisé que Dakar doit achever les mesures correctives liées aux fausses déclarations sur la dette cachée et obtenir des assurances de financement de la part de ses partenaires internationaux.

Interrogée sur l’éventualité d’un passage en force de la présidence pour adopter le budget sans l’aval des députés, la porte-parole s’est refusée à tout commentaire sur les tensions politiques internes.

« Nous ne sommes pas partie prenante aux discussions entre le gouvernement et l’Assemblée nationale. Ce ne serait pas notre place », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Nous respectons pleinement cette souveraineté des nations. Ce qui compte pour nous, c’est que les autorités soient engagées envers les politiques convenues dans l’accord au niveau des services qui peuvent soutenir le programme et qu’elles soient en mesure de les mettre en œuvre, en utilisant le propre cadre juridique et institutionnel du Sénégal. »