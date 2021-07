Pikine: L’ex maire libéral rejoint Gueum Sa Bopp

Décidément les tournées du leader du Mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye DANI commence à porter ses fruits. L’ancien Maire de la ville Pikine a rejoint Bougane Guèye Dany. Il s’agit de l’ancien Maire de la ville de Pikine, Daour Niang Ndiaye, ancien membre du bureau de l’Assemblée nationale et membre du comité directeur du PDS. Une décision qui ne paraît surprenant d’autant plus que Daour Niang Ndiaye a toujours prôné pour que le pouvoir gouverne et que l’opposition s’oppose. A Rappeler qu’il y a quelques jours l’ancien Maire de Guediawaye, l’honorable député Kalidou Niasse avait rejoint les rangs de Gueum Sa Bopp..