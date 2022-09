Plan Orsec : Malick Gackou dresse un échec de l’Etat

Les récentes pluies ont mis la population de la banlieue et dans certaines partie du Sénégal dans le désarroi. Sur ce Malick Gackou, leader du Grand Parti a fustigé, ce mercredi cette démarche de l’Etat du Sénégal dans la gestion des inondations auprès des impactés. Malick Gackou dénonce la manière dont est mise en œuvre le Plan d’organisation des secours (Orsec) qui selon lui, consomme un budget colossal sans faire des résultats. Il estime que le gouvernement a échoué sur la gestion et la lutte contre les inondations depuis dix ans.

Le leader du Grand Parti a fustigé, mercredi, la démarche de l’Etat du Sénégal pour soulager les sinistrés des inondations. Dans son intervention, l’homme de Guédiawaye est très intransigeant devant le gouvernement du Sénégal qui selon lui jusque-là, peine à trouver une solution structurelle face au phénomène des inondations. « Nous attendons encore des plus beaucoup plus importantes. Nous lançons un appel à la mobilisation du peuple sénégalais puisque nous avons que l’Etat du Sénégal ne peut pas et n’a même pas les moyens encore moins le courage de régler le problème des inondations« , a notamment déclaré le candidat à la présidentielle de 2024, au chevet des populations sinistrées de Keur Massar.

Selon lui, l’échec du gouvernement s’explique particulièrement dans l’exécution du plan décennal de lutte contre les inondations. Dans une déclaration, le gouvernement a déclaré avoir dépensé prés de 800 milliards de F Cfa ces 10 dernières années pour résorber la question des inondations. A cela, ajouter les conséquences des dépenses faramineuses qui ont été faites par les différents plans Orsec consécutifs année après année. Cela veut dire que cet argent-là n’a rien servi« , a-t-il pesté.

Non sans ajouter que sans une politique adéquate d’aménagement du territoire qui met en relief l’assainissement, l’urbanisme appropriée, on arrivera jamais à régler la question des inondations. Malick Gackou de préciser, qu’à Keur Massar, il y est allé « avec de modestes enveloppes à remettre aux maires qui ont quand-même déjà fait d’énormes efforts. »