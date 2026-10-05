Pluies à Dakar : Le marigot de Mbao déborde, circulation très difficile à Keur Massar

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Les fortes pluies tombées sur la capitale ce lundi 5 octobre 2026 ont provoqué le débordement du marigot de Mbao. La circulation est extrêmement perturbée à hauteur de Keur Massar dans les deux sens, incitant les autorités autoroutières à appeler les usagers à la plus grande prudence et à emprunter des voies alternatives.

Suite aux intempéries de ces dernières heures, l’Autoroute de l’Avenir a émis un communiqué d’urgence ce lundi 5 octobre à 6 h 30 pour avertir les automobilistes d’importantes perturbations du trafic. En raison des précipitations diluviennes, « le marigot de Mbao a débordé rendant le passage des véhicules, très difficile à hauteur de Keur Massar » et ce, « dans les 2 sens de circulation ». Face à cette situation d’inondation, la société concessionnaire invite fermement les usagers à la vigilance : « Nous vous invitons à éviter cette section en prenant le réseau secondaire et d’autres alternatives de passage, jusqu’à ce que le niveau d’eau revienne à la normale ».