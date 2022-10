Plus plus 200 enfants retirés de la décharge de Mbeubeuss

C’est une annonce qui rassure : plus de 200 enfants de Mbeubeuss vont être retirés de la décharge. C’est une annonce de Ibrahima Diagne, Directeur général du Projet de promotion intégrée et de l’économie des déchets (Promoged). En rencontre avec les acteurs du secteur, il a fait savoir qu’il est temps de concrétiser le retrait des enfants de la décharge de Mbeubeuss, qui compromet leur avenir.

«Plus de 200 enfants sont présentement dans cette décharge, non pas à la quête du savoir, mais plutôt à la quête de l’avoir. Et nous avons constaté qu’il y a vraiment un problème de protection de l’enfance qui se pose. C’est la raison pour laquelle l’Etat a voulu s’engager pour pouvoir prendre ce problème de manière vraiment durable, en actionnant les leviers nécessaires pour retirer définitivement ces enfants de la décharge», avance le directeur du Promoged.

Dans le passé, si l’on se souvient, il y avait des tentatives des structures de l’Etat, de sortir ces gamins de la décharge de Mbeubeuss. Malheureusement, cela s’est soldé par un échec total. Après quelque temps, ils sont revenus dans ce monde pollué et compromettant. Conscient de ces précédents échecs, Ibrahima Diagne compte y aller avec méthode.

Garderie d’enfants

En attendant, il faut mettre en place des structures d’accueil. Au niveau de la décharge, qui est un autre monde, s’affrontent plusieurs générations : des vieux, des adultes, des jeunes filles, des femmes, mais la question la plus sensible et le constat le plus choquant, c’est la présence des petits enfants et bébés qui y vivent au péril de leur vie. Prenant en compte cette frange vulnérable de la population, le directeur de Promoged prévoit des mesures alternatives.

Il dit : «Nous sommes en train de voir comment mettre une garderie d’enfants au niveau de l’entrée de la décharge pour permettre à ces femmes, lorsqu’elles viennent à Mbeubeuss pour chercher leurs revenus, elles puissent déposer leurs bébés dans un cadre beaucoup plus approprié que la décharge.» Il enchaîne : «Les enfants, âgés de 7 à 17 ans, une fois retirés au niveau de la décharge, vont être installés au niveau des centres de formation, et bénéficieront d’un suivi pour leur permettre d’avoir une certaine activité économique dans le respect des lois et règlements.»