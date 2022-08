Podor : L’opposition alerte sur des cas de transfert d’électeurs

Les responsables de l’Inter-coalition Yewwi-Wallu ont réitéré leurs accusations de transfert d’électeurs venant de la Mau­ritanie et de bourrage d’urnes. Cela fait effet suite à la déclaration d’ Abdoulaye Daouda Diallo, coordonnateur départemental de l’APR Podor, qui lors de sa récente sortie affichait un satisfecit total suite à la large victoire de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Podor.

Quelques jours avant le scrutin du 31 juillet, l’opposition départementale avait alerté sur l’arrivée, en terre sénégalaise, de Mauritaniens pour voter. Hier mercredi, le coordonnateur de Pastef Podor, Ismaël Mamadou Wone, dans sa déclaration, a indiqué qu’il y a eu des fraudes dans ces élections au niveau du département de Podor. Selon le candidat investi sur la liste nationale de Yewwi Askan Wi, «avant d’en venir aux preuves, je voudrais informer que les irrégularités et la fraude ont commencé avant les élections car nos représentants de bureaux et notre mandataire ont reçu de l’argent de la part de responsables de Benno Bokk Yaakaar pour ne pas siéger. C’est ce qui s’est passé dans la commune de Walaldé et c’est antidémocratique».

Monsieur Wone dit s’étonner des nombreuses irrégularités dans plusieurs centres, mais que la Commission départementale de recensement des votes «a laissé passer à Aéré Lao, Walaldé, Ndioum et plusieurs communes». Concernant le centre d’Aéré Lao, le coordonnateur de Pastef Podor indique : «Au bureau 6, le nombre de votants est de 265 alors que le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne est de 240, et ce sont les mêmes irrégularités dans le bureau 7 du même centre, où le nombre de votes dépasse le nombre d’enveloppes trouvées de 12 voix. Cela démontre qu’il y a eu une fraude massive dans le département».

Les responsables de l’Inter-coalition Yewwi-Wallu de Podor mettent au défi les responsables de Benno et demandent au président du Tribunal d’instance de Podor de publier les résultats de chaque commune pour montrer à la face du monde, les irrégularités des élections législatives passées.