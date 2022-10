Polémiques dans les lieux de cultes: Le verdict des populations

Avec les incidents qui ont eu lieu dans plusieurs mosquées déjà, la population se trouve face à une situation délicate dont elle n’arrive pas à saisir les raisons véritables.

Depuis quelques jours, plusieurs mosquées ont fait l’objet de conversations dans tout le pays. Aux alentours de 11h dans le quartier de Bene Tally les populations se trouvent dans leur maison, à leur lieu de travail ou dans les grands places on réagit face à nos questions.

Amadou Lô un jeune homme d’âge mûr mécanicien donne son avis sur la question : » Tout ce que je demande c’est dans quel monde on est franchement, les gens ne respectent même plus la maison de Dieu ; faire des choses pas bien dans la mosquée et voler la caisse et ne pas avoir de regrets ça c’est carrément incompréhensible ; nous devons en tant que musulmans trouver une solution face à ce problème « .

Toujours dans le même contexte, Assane Faye trouvé parmi des amis, explique : » actuellement nous nous trouvons dans un monde où les gens ne savent plus ce qu’ils font, une mosquée c’est sacré on se doit de la respecté et de l’honorer que cela soit un musulman ou un chrétien » nous dit-il.

Encore dans ce même groupe Ousmane Gueye intervient aussi : » L’éducation de base et très important dans la vie d’un homme si l’on a pas cette croyance en nos cultures et valeurs nous risquons de nous perdre, si aujourd’hui des vols sont commis dans les mosquées, cela révèle une situation vraiment critique de notre pays et l’Etat doit prendre ses dispositions et responsabilité » .

Toujours à Bène Tally la population continue de réagir. Sokhna Fall une citoyenne rencontre indique » un Imam doit être bien choisi c’est pas donné à tout le monde d’avoir ce rôle, les mentalités ne sont plus ce qu’il été où le respect et la dignité règnent .

Dans une contribution écrite sur le sujet, l’Islamologue Mass Dièye fait ses révélations : » Ceerno Suleymaan Baal ( RA ) disait dans la révolution « torodo » de 1776 dans ces 10 commandements ceci : » destituer tout imam dont vous voyez sa fortune s’accroître » . Il ajoute ‘’ Nous déplorons et condamnons fermement ces dérives qui n’honorent pas la communauté » la Oumma » . Les mosquées chers frères et sœurs en religion , sont les demeures d’Allah » SWT » sur terre n’invoquez donc personne avec Allah ( S 72 V 18 ) WA ANNAL MASSAADJIDA LILAAHI , FALAA TADHON MAHAL LAAHI AHADANN . Malheureusement, la plupart des Sénégalais actuels ignorent la quintessence de ce verset , d’où les problèmes’’.

A l’en croire, ‘’Les mosquées été jadis comme il l’a toujours été , des lieux de recueillement ,de dévotion et de retraite spirituelle , le croyant pour sa quiétude spirituelle s’y retire . Nos mosquées d’aujourd’hui , sont différentes de celles de nos ancêtres , elles étaient fondées et dirigées par la piété , embellies , décorées par la foi en Allah , et de la foi révérencielle , contrairement à aujourd’hui où la plupart des mosquées sont entre les mains des personnes qui n’ont aucune connaissance du fonctionnement et des fondamentaux de ces lieux sacrés’’.

FATOU BA (STAGIAIRE)