Politique : Abdou Khadre Ndiaye répond sévèrement à Sileymane Ba de la Cojer de Podor « un idiot en location doublée d’une immaturité congénitale »

La candidature de Abdoulaye Daouda Diallo est loin d’être dictée par des considérations farfelues .Mais c’est la volonté réfléchie et du mûrie des élus de la coalition Benno Book surtout de l’Apr .En effet des maires des PCD des députés et membres du Cese bref des responsables politiques de la première heures ont édulcoré ladite candidature. Abdou Khadre Ndiaye répond sévèrement à Sileymane Ba de la Cojer de Podor « un idiot en location doublée d’une immaturité congénitale »

Et personne ne peut la constater à moins qu’on soit de mauvaise foi car ADD a la légitimité historique et politique du parti présidentiel. En plus il a été loyal et fidèle au président Macky Sall au moment de la traversée du désert .Contrairement aux arrivistes qui préfèrent travailler avec les hommes d’affaires et écarter ipso facto les membres fondateur de l’Apr .

Confier le destin d’un parti à Amadou Ba qui a flirté tous les régimes politiques est une insulte à l’éthique politique. En plus c’est trop risqué car déjà à Dakar il a été laminé par ses rivaux. Contrairement à Abdoulaye Daouda Diallo qui a toujours gagné toutes les élections dans son fief .Il connaît l’âme du parti sa trajectoire politique surtout. Il parle peu mais efficace sur la gestion des dossier .Il n’a fait l’objet d’aucune accusations pour malversations financières ou concussion. C’est un énarque chevronné qui garde sa lucidité et son discernement.

Contrairement aux mensonges grotesques d’un jeune qui roule pour des strapontins ou sinécure. C’est parce que ADD n’aime la chantage encore moins la corruption qu’ils s’attaquent à sa personne . Mais c’est peine perdu car il a la retenue et l’élégance républicaine caractères d’un homme d’Etat.

D’ailleurs, ce dernier fera un éclaircissement lors d’une émission, ce Dimanche 13 Aout sur Rewmi (TV et Fm) pour surement revenir amplement sur plusieurs détails.