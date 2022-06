Politique: Cadres et experts Vision Macky 535 souhaite mettre terme à l’ambivalence politique

Le système démocratique est le fruit d’un processus historique fait de compromis dynamiques sans compromissions avec la loi fondamentale qu’est la constitution. Laquelle demeure notre référence textuelle en toutes circonstances! Comment une même classe politique peut elle aimer et ne respecter la constitution et les textes qui y dérivent comme le code électoral? C’est le paradoxe auquel veulent nous habituer des opposants en mal de diriger leur défaite au référendum de 2016 avec 15 points soumis à la volonté populaire d’une part, et à la présidence de 2019 d’autre part.

Tous les battus de la présidentielle de 2019, à quelques exceptions près, se sont installés dans une campagne électorale permanente depuis lors, pour tenter de bloquer le pays.

Devant le déroulé au quotidien et à la grande satisfaction des politiques de transports comme le TER, les nouvelles lignes de Dem Dikk, les autoponts et le prolongement de la Vdn, et ceux en cours de construction, le Stade international Abdoulaye Wade au cœur de la nouvelle ville de Diamnadio sans compter le leadership du Sénégal en Afrique et dans le monde!

Nos opposants se délectent des infrastructures et du climat des affaires tout en crachant sur les institutions gouvernementales qui les réalisent.

De même qu’ils tirent tous les avantages du code électoral, quand ils sont élus maires, députés tout en noircissant le système. Ils voyagent et sont bien traités dans le cadre de la coopération décentralisée et ne cessent de manipuler l’opinion par une série de stratégies de victimisation. Voilà comme fonctionnent Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Barthélemy Dias, Bougane Daly, Pr Babacar Diop et compagnie.

Une société société civile réversible à volonté selon leurs intérêts matériels verse dans la même stratégie de l’ambivalence politico-juridique.

Tous unis et mobilisés pour préparer victorieusement les législatives prochaines!

Les cadres et experts de la Vision Macky 535 tout en attirant l’attention à ces jongleurs et à ces anarchistes, appellent à la vigilance pour stopper leur projet inique consistant à déstabiliser le pays et ses institutions.

Fait à Dakar, ce mardi juin 2019

La Vision Macky 535