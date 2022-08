Politique: Charles Emile Ciss quitte Benno et crée son propre parti

Le divorce entre le pouvoir du président Macky Sall et l’ancien directeur de la Solde est maintenant officiel. Selon les informations, il a décider de sortir de cette coalition en créant son propre parti politique. Charles Émile Ciss, quitte définitivement la coalition Benno Bokk Yaakar et lance la coalition Ëlëgu Sénégal en vue des joutes électorales de 2024.

C’est maintenant effectif, Charles Emile Ciss a décider de quitter la coalition Benno Yakaar. L’information a été confirmé ce Dimanche 7 Août 2024, une semaine après les élections législatives. Dans un poste sur son compte Facebook, ce dernier a décider de mettre en place la Coalition ËLËGU SÉNÉGAL qui briguera le suffrage des Sénégalais en 2024 pour un Sénégal meilleur, prospère sur la base d’une solide cohésion sociale et d’une forte stabilité économique et sociale.

Selon lui la coalition a pour objectif exclusif l’épanouissement définitif de la population envers qui nous témoignons toute notre solidarité et notre reconnaissance. Ce dernier rajoute que cette coalition est ouverte à tout Sénégalais épris de paix, de justice et soucieux de l’Avenir du SENEGAL et des générations à venir ».

Après son limogeage à la direction de la Solde, Charles Ciss avait commencé à faire le tour du pays pour tâter sa côte de popularité.