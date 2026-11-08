POLITIQUE – REMOBILISATION: Le PDS annonce une tournée nationale et dénonce les blocages parlementaires

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Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a annoncé le lancement, dès le mois prochain, d’une tournée nationale auprès de ses fédérations, dans le cadre d’une vaste opération de remobilisation de ses militants et de reconquête du terrain politique.

Dans une déclaration rendue publique, le parti libéral entend engager une nouvelle dynamique de redynamisation de ses structures, à travers des rencontres avec les responsables locaux, des activités politiques dans les départements et la relance du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (MEEL).

Cette initiative vise notamment à renouer le dialogue avec les militants, évaluer le fonctionnement des structures locales et renforcer l’ancrage territorial du parti.

Le PDS entend également accorder une place importante à sa jeunesse, en faisant du renouvellement du MEEL une priorité stratégique pour favoriser l’émergence de nouveaux responsables politiques.

Sur le plan institutionnel, la formation politique dirigée par Me Abdoulaye Wade exprime sa préoccupation face aux tensions autour de l’examen des lois de finances à l’Assemblée nationale.

Elle dénonce notamment ce qu’elle qualifie de « stratégies d’obstruction parlementaire » des députés de Pastef, estimant que les intérêts partisans ne doivent pas compromettre le fonctionnement de l’État et les intérêts des populations.

Pour le PDS, les blocages parlementaires sont susceptibles d’affaiblir la confiance des investisseurs et de compromettre les relations avec les partenaires internationaux.

Le Pds tire la sonnette d’alarme face à la situation « particulièrement préoccupante » du pays, marquée par « des incertitudes économiques, des tensions budgétaires et de nombreuses difficultés sociales ».

Estimant ne pas pouvoir « rester silencieux », la formation politique a réaffirmé sa volonté de contribuer activement au débat national.

Appelant ses responsables, militants et sympathisants à faire preuve d’un engagement renouvelé, de discipline et de solidarité, le parti libéral estime que la reconquête de son espace politique passe nécessairement par une plus grande cohésion interne.

À travers cette nouvelle orientation, le PDS affirme sa volonté de reprendre pleinement sa place dans le débat politique national et de contribuer aux réponses aux défis économiques, sociaux et institutionnels du Sénégal