Politique: Serigne Assane Mbacké quitte le PDS

Au moment des militants se cassent la tête pour exiger le retour de Karim Wade au bercail, d’autres préfèrent se retirer de l’instance politique du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). En effet, Serigne Assane Mbacké, responsable politique, par ailleurs membre du comité directeur du parti a présenté sa lettre de démission à Me Abdoulaye pour l’annoncer de son départ.

C’est par une lettre adressé à Me Abdoulaye Wade que le comité directeur du parti Démocratique Sénégalais est informé du départ de Serigne Assane Mbacké. Dans la lettre reçu par Pape Gueye, l’ancien responsable politique a fait le rappel de ses débuts dans le parti où il déclare avoir toujours suivis avec beaucoup d’attention la progression de votre parti étant encore jeune. Selon lui » le PDS, et vos actions pour l’application effective de I ‘alternance pour le développements du Sénégal. J’ai su apprécier objectivement votre engagement. » confie t-il.

Dans sa lettre, Serigne Assane Mbacké informe que c’est après l’avènement de Wade que les actions de l’ancien président de la république lui ont permis de comprendre qu’il se battait pour faire admettre la nécessite de répondre aux inquiétudes journalières des « simples » citoyens comme lui. « Je n’ai jamais doute que vous couvrez, inlassablement, pour prendre en compte, de manière plus effective, un programme plus humain, plus ambitieux et plus juste. J’étais heureux d’avoir, enfin, le sentiment que mes idées sont comprises par un homme politique qui a une véritable vision de développement » clame l’ancien membre du comité directeur.

Poursuivant « Je me suis ainsi engage dans la marche vers votre objectif suprême . Une marche au cours de laquelle vous avez continue a œuvrer, avec autant de conviction, de pugnacité, d’énergie. Je suis entre au PDS en 2000 ; j’ai battu campagne dans le but de voter, faire voter et gagner le 1er et 2eme tour. En 2012, bien que le parti ait perdu, je suis reste militant PDS sans ambages. II ya eu des vagues de transhumances, des trahisons ; Dieu merci, je suis reste le même militant convaincu, fidèle et loyal. · Je ne me limitais pas seulement a décliner les multiples propositions de leaders politiques – du pouvoir comme de !’opposition – qui me voulaient a leurs cotes; plus et mieux encore, j’avais engage un bras de fer contre le pouvoir pour la liberté de celui qui était devenu notre nouveau leader, KARIM WADE » laisse t-il entendre.

Pour confirmer tout ceci, Serigne Khadim est revenu sur tout ce qu’il a fait pour le Parti en instant sur son investissement physique et moral (brimades, insultes, prison) où il juge avoir su préserver sa dignité et ses convictions fortes, galvanisé par l’indéfectible considération et le profond respect de Me Abdoulaye Wade a son égard, contrairement a ceux qui font état de leur investissement financier et revenir se vanter de cela.

« Pour rappel, j’ai toujours finance la totalité de mes tournées politiques, des visites de proximité et inopinées de 2013 a 2022. J’en ai fait autant lors des dernières Législatives de 2017 alors que j’occupais le poste de directeur de campagne. Apres avoir vendu quatre (04) de mes parcelles d’habitation, et perdu mes quatre 04 véhicules berlines devenus hors d’usage, je n’ai jamais bénéficié d’appui ou aide de qui que ce soit » confia Assane Mbacké.

Ainsi Serigne Assane Mbacké décide de se retirer de la vie politique pour des raisons personnelles d’ordre social mais aussi de se donner le temps pour se consacrer sur ses nouveaux objectifs. « Je vous adresse ce courrier pour vous prier de bien vouloir prendre en compte ma décision intangible de démissionner du Parti démocratique Sénégalais. » annonce t-il à la fin de sa lettre.