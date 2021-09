Pollution de l’air : l’OMS fait une alerte

La pollution atmosphérique est encore plus dangereuse qu’on ne le pensait auparavant, avertit l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui réduit les niveaux maximaux de sécurité pour des polluants clés tels que le dioxyde d’azote.

Selon l’OMS, on estime que sept millions de personnes meurent prématurément chaque année de maladies liées à la pollution atmosphérique. Les pays à revenu faible ou intermédiaire sont les plus touchés, car ils dépendent des combustibles fossiles pour leur développement économique. L’OMS place la pollution atmosphérique au même niveau que le tabagisme et les mauvaises habitudes alimentaires.