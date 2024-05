Popenguine : 4 tonnes de produits impropres à la consommation saisis par le service d’hygiène

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La brigade d’hygiène de Popenguine (Mbour-ouest) a saisi quatre tonnes de produits impropres à la consommation, d’une valeur de 2,7 millions de francs CFA, a-t-on appris du capitaine Idrissa Ndiaye, chef dudit service. ”Les produits impropres à la consommation sont composés pour l’essentiel de produits alcoolisés et de produits périmés“, a-t-il dit.

M. Ndiaye s’exprimait à l’issue d’une opération de contrôle menée en perspective de la célébration du pèlerinage marial de Popenguine, prévue les 18, 19 et 20 mai prochain.

Publicités

Cette opération fait partie d’une batterie de mesures prise par la brigade d’hygiène pour une bonne couverture sanitaire de cet évènement religieux. ”Nous allons nous focaliser, selon les besoins du comité d’organisation, sur deux aspects très importants dont l’intensification des opérations de désinfection, en mettant l’accent sur la lutte contre les rampants dans l’environnement où doit se tenir l’événement et le contrôle des denrées alimentaires pour éviter d’éventuelles intoxications alimentaires“, a expliqué le responsable du service d’hygiène de Thiès.

Selon lui, un ”travail très sérieux est en train d’être mené, pour assurer la sécurité alimentaire des pèlerins à Popenguine“. ”Au total 80 personnes ont été mobilisées pour assurer une parfaite couverture sanitaire de l’événement“, a-t-il indiqué, soulignant que le travail allait se poursuivre jusqu’au 20 mai. Il a en outre invité les pèlerins à ”bien s’acquitter“ des mesures élémentaires d’hygiène, comme le lavage des mains, la désinfection des maisons d’accueil et l’utilisation de moustiquaires.

Le pèlerinage marial de Popenguine est l’évènement religieux chrétien le plus important du Sénégal, qui draine chaque année des fidèles du pays et des voisins : Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie. Il a été institué en 1888 par le missionnaire français, Mgr Mathurin Picarda, vicaire de la Sénégambie, et fondateur du sanctuaire dédié à Marie, réplique de celui de Notre de la Délivrande de Bayeux, en France.