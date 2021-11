Port de tenues: La police traque les contrevenants

Les gardes rapprochés des hommes politiques, lutteurs, entre autres, personnalités publiques mettent souvent des tenues qui font croire qu’ils sont des forces de défense et de sécurité.

C’est pour éviter la confusion que la police a sorti un communiqué, ce lundi, pour rappeler que le port de la tenue et l’utilisation de matériels de protection individuelle réservés aux forces de défense et de de sécurité, est régi par la loi. Et que le non-respect de ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par les lois et règlements.

« Depuis quelque temps, nous constatons que certains individus portent des cagoules et arborent des tenues et attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité, notamment ceux réservés aux forces spéciales », indique la police. Avant de poursuivre que : « de pareils agissements créent la confusion aux yeux des populations et peuvent semer le doute sur l’imputabilité de certains actes malveillants, susceptibles d’être commis par des personnes malintentionnées ».