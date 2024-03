Portrait des Candidats à la Présidentielle: Aliou Mamadou DIA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Aliou Mamadou Dia, originaire du Sénégal, est un fonctionnaire international reconnu pour son travail prolongé au sein des Nations Unies, particulièrement au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Avant de rejoindre l’ONU, il a consacré plus de cinq ans à la recherche et à l’enseignement universitaire, contribuant significativement à son domaine lors de la préparation de sa thèse de doctorat.

Publicités

Aliou M. Dia a marqué son parcours par une expérience notable de 18 ans dans le développement durable en Afrique, principalement avec le PNUD. De 2019 à 2023, il a été Représentant résident du PNUD au Togo, assumant également le rôle de Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies. En avril 2023, il a été nommé représentant résident du PNUD au Cameroun, continuant à diriger des programmes d’appui aux gouvernements dans l’alignement sur les Objectifs de Développement Durable.

Dia a également joué un rôle clé dans la réponse aux crises et le renforcement de la résilience à travers l’Afrique, en dirigeant des initiatives importantes telles que la stratégie régionale africaine de réponse à la crise d’El Nino et en mobilisant des fonds significatifs pour la réduction des risques de catastrophe. Son expertise a facilité le développement de partenariats stratégiques au sein du Système des Nations Unies et avec diverses institutions financières multilatérales, contribuant à la mobilisation de ressources pour le développement durable à travers le continent.

Un homme d’expérience qui compte mettre son savoir-faire à disposition du PUR et de son pays.

Son Programme

PROGRAMME_Aliou_Mamadou_Dia24