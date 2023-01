Présentation de vœux à la CDC

Le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane BA a reçu les vœux du Personnel de la CDC à l’occasion de la nouvelle année. La cérémonie a eu lieu ce lundi 02 janvier 2023 dans les locaux de la CDC en présence de tous les collaborateurs et des Directeurs généraux des filiales.

Le responsable des Ressources humaines a souhaité, au nom des collaborateurs de la CDC une bonne et heureuse année au Directeur Général, à sa famille et à ses collaborateurs. Il a profité de l’occasion pour remercier le DG qui, depuis 2019, ne cesse d’œuvrer pour le développement de la CDC et l’épanouissement de ses agents.

Les représentants du Collège des Délégués ont également souligné les acquis obtenus notamment la promotion interne, la retraite complémentaire, l’évaluation du personnel et les bonnes conditions de travail.

La Présidente de l’Amicale des femmes a réitéré la gratitude de tous les membres pour toutes les bonnes actions que le DG ne cesse de prodiguer à l’égard des Femmes de la CDC et de ses Filiales.

Prenant la parole Monsieur Cheikh Tidiane BA a d’abord félicité et remercié le collège des délégués qui a ardemment milité durant toute l’année 2022 en faveur d’un climat social apaisé. Il a souligné que leurs rencontres, bien qu’elles soient souvent un moment de défendre et de préserver les intérêts du personnel, sont toujours empreintes de respect et de courtoisie.

Il a par la suite présenté ses vœux les plus chaleureux et les plus ardents, pour cette année nouvelle à ses collaborateurs : des vœux de bonheur, de pleine réussite, mais surtout de parfaite santé, en cette période toujours marquée par la pandémie de COVID 19. Il a associé à ces vœux, l’ensemble du personnel des filiales et tous les partenaires qui accompagnent la Caisse des Dépôts et Consignations dans la réalisation et la concrétisation de ses projets.

Le Directeur général a réitéré que son souci permanant, est l’amélioration qualitative et continue des conditions de travail du personnel du groupe de la CDC, bien sûr, dans la limite des possibilités

C’est dans cet esprit dit-il qu’il a accompagné le personnel, dans son ensemble, pour la formation, la promotion interne et la mobilité des agents dans le groupe. Il a aussi souligné la mise en place effective de la retraite complémentaire et l’organisation de la première édition de la colonie de vacances 2022 pour les enfants du personnel.

Le Directeur général a, par ailleurs, fait noter que malgré les effets de la pandémie de la Covid-19 cumulés aux conséquences néfastes de la guerre en Ukraine, la CDC a pu réaliser d’importantes avancées avec notamment :

la mobilisation de plus de 80 milliards FCFA en termes de dépôts et consignations ;

l’avancement des travaux d’aménagement des 30 ha de Yoff ;

la livraison des premières villas de la SRT, avec 264 villas livrées ;

la finalisation du projet Bambilor viabilisation, avec la pré-réception de la phase 1 ;

l’élaboration du Schéma directeur informatique (SDI),

Pour le Directeur général, la mobilisation des ressources doit demeurer l’une des activités névralgiques du modèle caisse de dépôts car seule à même d’accompagner l’État dans des politiques publiques par des investissements et un financement de l’économie. C’est pourquoi une attention particulière sera accordée au recouvrement des créances et à la politique de mobilisation des ressources, notamment celles des notaires, du fonds de réhabilitation des sites miniers, d’épargne, de retraite et des fonds en déshérence. Pour lui, la CDC se doit d’être en phase avec les standards internationaux en matière de bonne gouvernance, de gestion de ressources et d’investissement. Dans cet esprit, le Plan Stratégique de Développement (PSD) quinquennal pour l’horizon 2023-2027, devra être élaboré et mis en œuvre en collaboration avec les filiales. L’objectif pour lui est de faire de la CDC un outil de développement moderne usant des meilleures pratiques et disposant de ressources humaines suffisantes et de qualité, aptes à assurer de manière efficiente les métiers et fonctions qui lui sont dévolus.

Il a aussi invité ses collaborateurs non pas à une administration d’efforts mais à une administration de résultats. Pour lui, chacun en ce qui le concerne doit militer en faveur de l’atteinte des objectifs fixés et à la réalisation des missions confiées à la CDC. Son ambition étant de faire de la CDC, avec ses collaborateurs, une institution de référence et un instrument majeur de développement pour le Sénégal.