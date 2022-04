Présentation du trophée de la Can : Ce sera après la korité

Une tournée de présentation du trophée de la CAN dans les régions est prévue après la fête de Korité, a annoncé, mardi, à Diourbel, le ministre des Sports, Matar Ba.

’’La Coupe Afrique doit séjourner dans toutes les 14 régions du Sénégal et dès après la Korité en collaboration avec la fédération, il y aura une tournée aussi avec quelques internationaux’’, a-t-il dit. M. Ba s’exprimait au cours d’un Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs du championnat national de lutte prévu à Diourbel du 6 au 8 mai. La tournée de présentation du trophée de la CAN, selon lui, est une réponse aux instructions du président de la République. ’’Nous allons faire le tour du Sénégal et dans toutes les capitales régionales nous allons y passer la nuit pour permettre à nos compatriotes de prendre des photos, de voir effectivement le trophée mais aussi organiser des concerts’’, a-t-il promis.