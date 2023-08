Présidentielle 2024: El Hadji Malick Guèye invite le Président Macky à « candidater » Idrissa Seck…

El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué vote Idrissa Seck pour la prochaine Présidentielle de 2024 et invite, dans le même temps, le Président Macky à soutenir sa candidature. Selon lui, le patron du parti Rewmi est le choix qui rassure: »Pour la Présidentielle de 2024, je pense que Idrissa Seck est le candidat idéal. En plus, il est le seul capable de poursuivre la dynamique d’émergence, déjà,enclenchée par le Président de la République Macky Sall. C’est pourquoi, j’invite ce dernier à le « candidater », explique l’ancien député libéral. Il ajoute: »Depuis des mois, la Coalition présidentielle peine à désigner un candidat de consensus. 2024 est déjà là. Alors je les demande de venir rejoindre Idy pour la poursuite du travail déjà entamé par le régime du Président Macky sinon, on risque de laisser le pouvoir dans la rue. » Et El Hadji Malick Guèye, patron du désormais mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Idy », de prêcher pour des retrouvailles de la grande famille libérale: »Le pays s’achemine vers des joutes électorales cruciales. Avec l’exploitation du pétrole et du gaz, il nous faut un leadership éclairé et que Idrissa Seck pourra faire l’affaire. Sur ce, je lance une invite pour des retrouvailles de la grande famille libérale. Sauver le Sénégal est un impératif.Tous derrière Idrissa Seck pour donner corps au rêve du Président Me Abdoulaye Wade (cf. rester au pouvoir pendant les 50 prochaines années). On peut réussir le pari à condition qu’on mette au rancart nos modestes individualités ».

