PRESIDENTIELLE 2024: Idrissa Seck prie pour que le processus électoral soit à terme

Idrissa Seck candidat à la présidentielle dans le cadre du démarrage de son campagne était au quai de pêche de la mosquée de la divinité à Ouakam pour la signature de la charte en vue d’appuyer les acteurs du secteur. Il a profité de l’occasion pour demander aux différents candidats une campagne électorale stable et sans violence.

Pour la campagne électorale le candidat à la présidentielle a invité les différents candidats à jouer la carte de l’apaisement. Des échauffourées ont été notées entre les partisans de la coalition Diomaye Président et ceux de Khalifa Sall. Hier Idrissa Seck qui s’était retranché est sorti de son mutisme pour appeler à une campagne civilisée et sans tensions. «Il faut se baser sur la tranquillité et penser à la stabilité. Nous avons connu un concert d’indignation et de condamnation, de colère aussi qui ont suivi la perturbation du calendrier électoral au plan national et international.

Cela est remplacé par un concert de louanges et de satisfaction de la communauté internationale comme celle de l’intérieur face la robustesse du modèle démocratique et de l’état de droit du Sénégal » a renchérit l’ancien maire de la ville de Thiès. Il a prié le Tout puissant pour que la campagne puisse se dérouler sans faille et une atmosphère de sérénité et de tranquillité et que le processus électoral aboutisse dans la sérénité et que les sénégalais choisissent le futur président du pays.

Un pacte signé avec les acteurs de la pêche

Idrissa Seck ancien maire de la ville de Thiès a aussi mis en avant ses experts dans le domaine de la pêche pour être au diapason. Un état des lieux pour lui permettre de découvrir l’ampleur des dégâts dans un secteur mal en point. Selon Idrissa Seck, si les jeunes quittent ce pays par vague c’est qu’ils sont à la recherche d’un avenir meilleur. En ce sens qu’il résume le Pacte autour de 5 piliers. « Le P signifie la Paix, la sécurité et la cohésion nationale car quelle que soit notre différence. sans celle-ci la stabilité ne peut exister. La lettre A est relative à l’autorité qui a le contrôle de l’état de droit. La lettre C signifie la Compassion, puis le Travail qui doit susciter l’Espoir » a-t-il déclaré.

A l’en croire, il dit connaître la lourdeur du fardeau de la fonction de Président de la république. « Depuis 1988 je réfléchis sur la tâche et pour avoir été nommé à des postes de responsabilité. Pour être président il faut savoir les réelles préoccupations des populations, les solutions et les hommes qu’il faut. J’ai signé un pacte avec le Sénégal. Dans la conduite des affaires de l’état cela nécessite une autorité claire. Mais aussi penser aux conditions de vie des femmes et des hommes est houleuse » a ajouté Idrissa.

Ce dernier entend diriger ce pays pour assainir ce qui doit l’être et aussi miser sur une bonne gestion des ressources du pays aussi dans la conduite des affaires de l’état. « Nous mesurons la détresse et la souffrance des sénégalais, face à la cherté de la vie, aux conditions de vie difficile et un habitat difficile, nous manifestons tout notre soutien l’endroit des populations. Tout cela tourbe de la valeur travail car comme le disait Me Wade : il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler encore travailler.

L’état sera à leur coté comme les travailleurs et les chefs d’entreprise », a ajouté Idrissa Seck. Il rassure que tout sera combiné pour assainir ce qui doit l’être car le travail devra déboucher sur la renaissance de l’espoir en pensant aux jeunes qui face à l’émigration clandestine sont à la recherche d’un mieux être.

MOMAR CISSE