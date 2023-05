Présidentielle 2024 : Le candidat du Mouvement Sénégal conscient (MSC) dévoile ses ambitions

Au terme d’un séminaire tenu ce weekend, le président du mouvement conscient (MSC) a fait face à la presse pour parler de son programme à la prochaine présidentielle. Dans l’objectif de redynamiser l’économie Sénégalaise, Aliou Lo entend mener une politique participative avec une démarche inclusive en faveur des acteurs du monde rural, en s’appuyant sur la jeunesse, les nouvelles TIC et sur les ressources naturelles.

« L’objectif de notre candidature est axé sur deux points. Le premier c’est redynamiser l’économie Sénégalaise, de faire en sorte que le Sénégal soit parmi les pays les plus développés du monde mais aussi essayé d’assainir le milieu politique. Mais ce qui nous intéresse encore plus c’est de sortir le Sénégal de l’insuffisance alimentaire », ainsi a dit Aliou Lo. Sensible aux problèmes du monde rural, il a dévoilé ses ambitions pour le Sénégal avec une attention particulière à l’agriculture. «Si vous voyez que tout le monde nous surnomme candidat du monde rural justement par ce que nous défendons avec ferveur les gens du monde rural particulièrement les agriculteurs.

Mais si on parle d’agriculture c’est aussi l’horticulture, la pêche mais aussi tout ce qui peut contribuer à nous faire sortir de ce manque de développement. Vous savez dans le monde rurale ils sont confrontés à un problème très sérieux puisque les matériels agricoles mais aussi les intrants et les semences ne sont pas distribués à temps et quand on les distribué aussi ça arrivent dans des mains qui ne sont pas approprié, qui ne vont même pas l’utiliser aux fins escomptés mais plutôt à leur propre intérêt. On veut que les agriculteurs se sentent bien concernés par le développement du pays, et ayant droit aux financements et projets que l’État mettra en place pour les sénégalais ».

Dans une politique participative avec une démarche inclusive, M. Lo dit vouloir faire contribuer chaque sénégalais qui a son expérience pour qu’ils puissent apporter sa pierre à l’édifice. « Nous allons nous appuyer sur cette jeunesse, qui est prête à se donner corps et âme pour travailler pour le développement du pays. Nous pouvons nous baser sur les ressources naturelles que le Sénégal vient de découvrir. Mais aussi nous avons des terres arables, que nous pouvons utiliser pour atteindre nos objectifs, et mettre en place une autosuffisance alimentaire bien assise mais aussi nous pouvons nous émanciper en se basant aussi sur les nouvelles TIC par ce que nous sommes au 21 siècle ».

Rosita Mendy