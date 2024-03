Présidentielle 2024 : Le Mouvement Bokk Gueum Gueum soutient le candidat du PUR Aliou Mamadou Dia

Partager Facebook

Le Mouvement Bokk Gueum Gueum de Yaye Fatou Koulibaly, un soutien de taille pour le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia. Le Mouvement Bokk Gueum Gueum porte son choix sur le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR).

Sa présidente Yaye Fatou Koulibaly s’engage pour l’élection d’Aliou Mamadou Dia à la tête du pays au soir du 24 mars prochain. « Dans l’arène politique sénégalaise, un vent nouveau souffle sur la campagne présidentielle portant les espoirs et les aspirations d’un peuple vers des horizons prometteurs.

Le Mouvement Bokk Gueum Gueum, connu pour son engagement envers la solidarité et le bien être social, et ayant été contacté par plusieurs partis politiques, a décidé de joindre ses forces à celles du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) dans une alliance stratégique pour les élections présidentielles », a-t-elle annoncé.

« La route vers la président est pavée de défis mais aussi d’espoirs. L’adhésion de Bokk Gueum Gueum au Pur est un message clair. Ensemble nous sommes prêts à relever ses défis pour bâtir un avenir meilleur pour tous les sénégalais », explique Yaye Fatou Koulibaly.