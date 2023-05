 Présidentielle 2024 : Les Sénégalais de France investissent le président Macky Sall

Paris a vibré ce samedi. Des milliers de sénégalais vivant à Paris sont sortis en masse, sous la houlette du ministre Mamadou Talla, à la place de la bataille de Stalingrad, pour dire oui et investir le président Macky Sall pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Portant un message clair, le ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla qui a réussi une très forte mobilisation, accompagnée d’une forte délégation, a galvanisé les troupes et réconcilié ceux qui étaient frustrés.

Il a convaincu de nombreux Sénégalais à rallier la cause du président Macky Sall dont les réalisations et le bilan ont été appréciés de tout le monde. Une vague déferlante qui a quitté Normandie en passant par les Yvelines, Mantes La Jolie, Mantes la Coquette jusqu’à Paris, a ravagé tout sur son passage pour répondre présente et investir le président Macky Sall sous la houlette de Mamadou Talla.

Battant un travail de titan en France, Mamadou Talla a réussi aujourd’hui une mobilisation exceptionnelle à Paris où le président Macky Sall demeure le seul et unique candidat. Mamadou Talla a appelé à l’unité et a demandé à ces milliers de militants de descendre dans les comités électoraux pour une large victoire de Macky Sall en 2024.

Les Sénégalais ont apprécié la démarche du ministre Mamadou Talla et ont promis une victoire éclatante au premier tour au président Macky Sall au soir du 25 février 2024.

Voici leur déclaration qui investit le président Macky Sall en 2024 :

NOUS, MEMBRES DE L’APR ET DE LA COALITION BENNO BOK YAAKAR, RASSEMBLÉS A PARIS, À LA PLACE DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, CE SAMEDI 13 MAI 2023,

Considérant la vision du Président Macky Sall pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035,

Considérant les résultats très positifs en matière de transformation structurelle de notre économie, de promotion d’un développement solidaire et inclusif, de raffermissement de l’Etat de droit dans la paix et la sécurité,

Faisant nôtre la vision inclusive et républicaine d’un Sénégal de tous et pour tous, Considérant les nombreuses infrastructures et équipements inédits que le Président Macky Sall a mis à la disposition de son peuple,

Considérant leurs impacts décisifs, notamment, sur l’éducation, la santé, le sport et la mobilité,

Considérant les avancées incontestables en matière d’inclusion sociale et d’équité territoriale,

Considérant l’action gouvernementale pour la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat, avec les femmes et les jeunes comme cibles prioritaires,

Considérant l’attachement du président Macky Sall à la stabilité politique, économique et sociale du Sénégal, matérialisé, notamment, par le retour de la paix en Casamance,

Ayant à l’esprit un contexte post-Covid 19 particulièrement préoccupant marqué par une inflation très sévère, le retour de la guerre en Europe, des crises politiques violentes et des incursions terroristes en Afrique,

Saluant le leadership du président Macky Sall au sein des plus hautes instances sous-régionales, régionales et internationales, où il porte son patriotisme et sa vision panafricaine,

Constatant avec regret que la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation et les appels au chaos, facilités par des réseaux sociaux, sont devenus la principale stratégie de l’opposition,

Considérant que l’anarchie ne saurait prospérer au Sénégal,

Affirmant avec force que notre entrée dans l’ère pétrolière et gazière nécessite un consensus national fort,

Considérant que les dialogues initiés par le président Macky Sall renforcent l’unité nationale,

Appelant toute la classe politique et la société civile au respect des valeurs républicaines et à la sauvegarde de nos acquis démocratiques,

Considérant l’attention inédite que le président Macky Sall accorde aux Sénégalais de l’extérieur

Convaincu que le président Macky Sall remplit toutes les conditions pour poursuivre le travail considérable qu’il abat pour le développement, la paix et la stabilité au Sénégal,

DÉCIDONS D’INVESTIR LE PRÉSIDENT MACKY SALL CANDIDAT À L’ÉLÉCTION PRESIDENTIELLE DE FÉVRIER 2024.

À Paris, le samedi 13 mai 2023