Présidentielle 2024 : Pourquoi Idrissa Seck n’a récolté que 0,90% des voix ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après cette défaite, les membres de la plateforme IdyPrésident2024, alliée d’Idrissa Seck, ont annoncé sa dissolution. La plateforme s’est réunie hier, dimanche 14 avril, à Thiès pour évaluer les résultats de la présidentielle. Les membres ont conclu que leur plateforme de soutien à Idrissa Seck n’avait plus raison d’être et ont décidé de la dissoudre.

Idrissa Seck subit les conséquences de sa déroute à la Présidentielle. Considéré comme l’un des outsiders, le leader de Rewmi n’a récolté que 0,90% des voix. Après cette défaite, les membres de la plateforme IdyPrésident2024, alliée d’Idrissa Seck, ont annoncé sa dissolution.

Publicités

La plateforme s’est réunie hier, dimanche 14 avril, à Thiès pour évaluer les résultats de la présidentielle. Les membres ont conclu que leur plateforme de soutien à Idrissa Seck n’avait plus raison d’être et ont décidé de la dissoudre. L’annonce a été faite dans un communiqué transmis par Souleymane Ciss, désormais ex-coordonnateur de cette plateforme.

L’annonce a été faite dans un communiqué transmis par Souleymane Ciss, désormais ex-coordonnateur de cette plateforme. “Nous avions estimé que le profil du président Idrissa Seck était le mieux adapté et nous nous étions investis pleinement dans sa coalition pour soutenir sa candidature. Le peuple sénégalais dont nous saluons sa maturité démocratique et sa sérénité, a décidé autrement en accordant sa confiance au président Bassirou Diomaye Faye, que nous félicitons pour sa belle victoire sans conteste et lui souhaitons plein succès dans sa mission au service du peuple“, dit-il, notamment.