Présidentielle américaine : Ron DeSantis annoncera sa candidature

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’apprête à annoncer mercredi sa candidature à la présidentielle américaine. Il le fera lors d’une conversation retransmise en direct sur Twitter avec le patron du réseau social, Elon Musk. Il est l’un des rivaux les plus sérieux de Donald Trump à la primaire républicaine.

Le républicain Ron DeSantis va annoncer sa candidature à la présidentielle américaine de 2024 mercredi lors d’une conversation en direct sur Twitter avec Elon Musk, a indiqué mardi 23 mai une source proche. Cette information a été rapidement confirmée par le patron du réseau social. « Je vais interviewer Ron DeSantis et il a une sacrée annonce à faire », a-t-il déclaré lors d’un échange avec le Wall Street Journal.

La conservation entre les deux hommes est prévue mercredi à 18 heures, heure de Washington (22 heures GMT, soit minuit, heure de Paris), et sera modérée par l’homme d’affaires républicain David Sacks. Le gouverneur de Floride, 44 ans, est perçu comme le principal rival de Donald Trump pour l’investiture républicaine.

Cet ancien officier de la marine a été élu de justesse en 2018 à la tête de la Floride, au sud-est des États-Unis, après avoir reçu le soutien de Donald Trump, alors à la Maison Blanche. Il a depuis pris ses distances avec le milliardaire et a gagné en popularité en multipliant les coups d’éclats ultra-conservateurs sur l’éducation ou l’immigration au nom d’une bataille contre la supposée « bien-pensance ».

Mais le chemin de Ron DeSantis jusqu’à la Maison Blanche est semé d’embûches. Le gouverneur, dans lequel de nombreux conservateurs avaient placé leurs espoirs pour la présidentielle après sa réélection triomphale en Floride en novembre 2022, accuse un sérieux retard face à Donald Trump officiellement candidat depuis le 16 novembre 2022 selon de nombreuses enquêtes d’opinion. Son principal handicap ? Un manque de charisme, pointé de toutes parts. Son format d’annonce a d’ailleurs été vivement moqué dans l’entourage de Donald Trump. « Annoncer sa candidature sur Twitter, c’est parfait pour DeSantis. Comme ça il n’a pas besoin d’interagir avec qui que ce soit », a ironisé l’un de ses conseillers auprès de l’AFP.

Cerné par les enquêtes judiciaires, Donald Trump continue de dénoncer une « chasse aux sorcières » – un cri de ralliement pour sa base, qui lui reste en grande partie fidèle et s’est jeté à corps perdu dans sa seconde course à la Maison Blanche. L’ancien occupant de la Maison Blanche se targue d’avoir levé plusieurs millions de dollars après son inculpation historique le 4 avril par un tribunal de New York, qui a fait l’objet d’une attention médiatique vertigineuse.

Dans ce face-à-face avec Donald Trump, Ron DeSantis peut toutefois compter sur un imposant trésor de guerre de 110 millions de dollars dans lequel il compte puiser pour essayer de rattraper son retard en inondant le pays de spots publicitaires.

Les deux hommes sont les deux favoris pour l’investiture républicaine. Les autres candidats républicains déclarés Nikki Haley, Tim Scott, Asa Hutchinson dépassent pour l’instant rarement les 5 % d’intentions de vote. La bataille promet d’être âpre. Les hostilités entre les deux hommes ont débuté bien avant que le gouverneur de Floride ne descende dans l’arène, à coups de déclarations acides et par meetings interposés.

Le candidat choisi par le camp républicain à l’issue de primaires affrontera en novembre 2024 celui désigné par le parti démocrate. Le président Joe Biden est candidat à sa réélection. L’auteure à succès Marianne Williamson et un neveu de « JFK », Robert Kennedy Junior, se sont également lancés dans la course à l’investiture démocrate, mais leurs chances semblent extrêmement minces.