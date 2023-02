Présidentielles de 2024: Le Mouvement pour le Grand Parti et le PDS (Kaolack) investissent Karim WADE

Le Secrétaire général du Mouvement pour le Grand Parti du Sénégal , Serigne Momath Sokhna a remobilisé ce dimanche l’ensemble des militants de la commune de Kaolack, de Kahone et du départemental en procédant à la vente de cartes du Parti Démocratique Sénégalais de Me Abdoulaye Wade .Il demande aux militantes et militants de tous bords de venir travailler avec lui pour la conquête du pouvoirs aux côtés de leur mentor , Karim Meissa Wade qui est le seul candidat à emmener le pays en avant .Nous sommes un mouvements de soutien et nous allons continuer de se mobiliser pour la seconde étape des opérations de placement et de vente des cartes aux fins de renouvellements des structures.

En perspectives de la présidentielle de 2024, le Mouvement pour le Grand Parti du Sénégal et ses alliés du pds au niveau de la commune de Kaolack et celle de Kahone vont lancer des opérations pour le renouvellement de ses structures et à l’opération de vente des cartes à travers la région de Kaolack. « Macky Sall et compagnons ont montré leurs limites, ils ont échoué sur tous les plans. Ils ne font que du tâtonnement.

Malgré son exil au Qatar suite à des litiges avec le gouvernement en place, nous allons continuer toujours d’imposer la candidature de Wade fils pour les élections présidentielles de 2024 même si les politiques de l’État ont controversées sa légitimité politique. Karim peut revenir au pays à tout moment.

Et c’est d’ailleurs un vœu pressant de Wade-fils. Macky ne fera pas partie des élections. La question du troisième mandat est toujours une équation du côté de l’opposition même si le président de la république peine toujours à se prononcer davantage. Macky Sall doit savoir que l’opposition gagnera la commune de Kaolack vu les réalités du terrain et de nos engagements derrière Karim Meissa Wade » a déclaré Serigne Momath Sokhna.