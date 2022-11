Primes internes: Le secteur primaire reprend la grève

En Conférence de Presse, l’intersyndicale des Travailleurs des ministères de l’élevage, Agriculture et des Pêches proteste contre la suppression de la prime de motivation du secteur primaire. Au surplus, Chérif Samb, Coordonnateur du Collectif et Cie dénoncent avec la dernière énergie la suppression des indemnités internes, les mesures unilatérales concernant l’iniquité et la suppression des indemnités internes paiement au niveau des ministères. Ainsi, la bande à Monsieur Samb annonce une grève de 72h à partir de demain mercredi 21 septembre.

L’Intersyndicale a rejeté les propositions du gouvernement. Ces propositions ne sont pas, selon elle, conformes au « principe du droit acquis ».

L’Etat a, en effet, proposé une réduction de 50% de la prime initiale. Les travailleurs du secteur primaire sont eux pour un pourcentage de 75 %. L’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire est en grève depuis le 18 septembre 2022. Elle réclame la restitution des primes internes supprimées par l’ancien ministre des Finances et du Budget.

Mieux, les camarades de Cherif Samb qualifient cette mesure d’injustice démesurée qu’il veut infliger à certains ministères qui ont une seule et unique indemnité depuis leur existence est inacceptable. Pire, selon toujours ces derniers, cette mesure est juridiquement illégale, administrativement absurde et socialement dramatique et ne passera pas et ils comptent user de tous les moyens légaux pour faire face..

Par ailleurs, ils réclament dans les plus brefs délais la généralisation de l’indemnité de logement, l’attribution de l’indemnité de risque, l’harmonisation de l’indemnité de responsabilité particulière, le reclassement et la reconnaissance des diplômes et l’octroi de l’indemnité de suggestion à tout le monde comme les autres agents de l’administration.