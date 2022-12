Prise de fonction à ASEPEX: Zahra Iyane Thiam s’engage à propulser la structure 

La nouvelle directrice de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations Zahra Iyane Thiam Diop a pris fonction, ce vendredi. Elle s’est engagée à tenir haut le flambeau des exportations au niveau de l’ASEPEX.

L’ex directeur de l’agence sénégalaise des exportations (Asepex), Dr Malick Diop a passé le témoin à Zahra Iyane Thiam. La toute nouvelle patronne de cette structure s’est engagée à œuvrer pour tenir haut le flambeau des exportations.

L’ancienne ministre en charge de la Microfinance a invité les personnels de l’agence au travail en vue d’atteindre le maximum de productivité. Elle a salué le rôle prépondérant de l’ASEPEX dans les exploitations sénégalaises, passées, selon elle, de 1485,5 milliards de Fcfa en 2016 à environ 2437 milliards en 2021 en dépit de la baisse observée en 2020.

Le Directeur général sortant et actuel 2ème vice-président de l’Assemblée nationale, Dr Malick Diop, a souligné, que sur le PIB de 19 mille milliards de Fcfa, il est à noter que les exportations sénégalaises sont estimée à 3044 milliards. « Un bond exceptionnel a été réalisé depuis 9 ans, il a relevé que plus de 14% de croissance en moyenne ont été constatés tous les ans. Nous sommes passés de 1265 milliards à 3044 milliards. C’est le secteur d’activités qui a le plus marché au Sénégal’’, a-t-il fait savoir.