Prix de l’arachide à 250 F: Des agriculteurs étalent leur courroux

Depuis l’annonce de la campagne de commercialisation arachidière, des agriculteurs ont craché sur le prix. D’autres estiment qu’il faut une meilleure implication des acteurs en vue de trouver un juste milieu.

La campagne de commercialisation de l’arachide démarre le 25 novembre prochain. L’information a été prise hier mercredi 17 novembre 2021 lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

Selon le communiqué publié à cet effet, le Chef de l’Etat s’est réjoui des bonnes prévisions de récolte pour la campagne agricole 2021-2022. Il estime que le démarrage de la phase de commercialisation est prévu le 25 novembre 2021, avec un prix plancher pour l’arachide de 250 FCFA. Dès lors, des acteurs de la filière ont laissé entendre que le Président, avant de prendre une telle décision, devrait regarder le pouvoir d’achat de l’agriculteur. « L’agriculteur est la marge la plus faible, compte tenu des rendements qui ne sont pas au rendez-vous. Nous pensions tout de même qu’il regarde le plus possible pour protéger le producteur », déclare Cheikh Cissé, secrétaire général des Producteurs du bassin arachidier. Dans d’autres zones, des producteurs ont juste demandé à ce que ce prix de 250 F Cfa soit revu. « Il n’y a pas de graines. Donc celui qui n’a pas de graine n’a pas d’arachide. Nous n’en avons même pas. Ça je vous le dis tout de suite. Nous sommes tellement inquiets cette année, car nous ne savons même pas où aller trouver des semences », tonne notre interlocuteur.

En effet, dans le monde rural, d’aucuns ont mis l’accent sur la rareté des pluies avec des faibles rendements. Contacté à Foundiougne, un acteur déclare que les graines récoltées ne sont pas de bonne qualité. Il trouve tout de même acceptable le prix du Kg d’arachide. Pour Kéba Faye, ce prix est acceptable. « J’ai 5 ha de terre, bien que cette année, la récolte a été un échec. Mais il faut se résigner », souligne-t-il. Les Chinois présents dans ces contrées pour acheter les graines d’arachides, peinent à en trouver. « Cette année, ce sera un peu dur, car les récoltes ne sont pas au rendez-vous, comme ce fut le cas ces dernières années. Alors il faut reconnaître que cette année, l’arachide ne sera pas bonne », dit Ousmane Gueye. Selon le ministre, il ne faut pas proposer un prix moindre aux producteurs. « 250 Fcfa est un prix normal. Alors il y a espoir. »

Une production environ d’1 million 677 tonnes d’arachides attendue

Dans le même ordre d’idée, le Pr Moussa Baldé a laissé entendre que cette année, les pluies ont été au rendez-vous. « Nous avons eu un hivernage qui a connu une pause de 20 jours avec 4 vagues de semi. Cette année, pour le cas de l’arachide, nous attendons une production d’1 million 677 mille tonnes contre 1 million 800 mille l’an dernier. Une baisse de 7%. Nous avons noté une baisse de 3% pour les céréales. Ce qui fait que la production est estimée à 3 millions 500 mille Tonnes soit 1 millions de plus que 2019 », révèle le Ministre de l’Agriculture.

MOMAR CISSE