Prix du marché:  Les commerçants de l’Unacois adoptent les prix fixés par l’Etat

Face à une situation désespérante sur la fixation prix sur les marchés, le président de l’Union nationale des commerçants du Sénégal (UNACOIS) , Idy THIAM, a tenu un point de presse, pour informer aux commerçants qu’ils n’auront plus de soucis par rapport aux prix fixés par l’Etat.

Selon Dr ASSANE KA Entre l’Etat et le bureau national de l’Unacois se sont assis autour d’une table pour discuter suite au soucis que les populations avaient constaté sur la tarification concernant le prix du riz et l’huile.

Sur ce « Les commerçants membres de l’Unacois étaient venus rencontré le bureau pour faire des remarques sur les difficultés qu’ils avaient concernant la nouvelle tarification nouvellement appliquée », informe Dr Assane ka.

A l’en croire suite au soucis que les populations avaient sur la tarification concernant le prix du riz et l’huile, des points ont été réclamés. En amont, l’Unacois avait amorcé des négociations avec le gouvernement et cela a abouti sur une entente faisant l’objet d’une déclaration officielle par l’autorité pour répondre à cette demande.

Autrement, les commerçants n’auront plus de soucis par rapport aux prix fixés par l’Etat parce qu’ il ne y aura pas d’impacts sur leurs bénéfices d’ici à trois mois. « Nous affirmons qu’il y’aura aucun problème d’approvisionnement ni de difficultés en ce qui concerne les prix de l’huile et le riz. Maintenant les commerçants peuvent vendre aux prix fixés et prendre leurs responsabilités tout en appelant l’Etat à protéger les populations, reconnaissant que les commerçants font partis de cette population. Ils se porte volontaire à garantir une parfaite protection de ces derniers pour ne pas qu’ils subissent des pertes par rapport à leur vente », a fait savoir Dr Assane Kâ.

DJANGA DIA