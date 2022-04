Prix Goncourt: Mbougar Sarr est à Dakar avec le trophée

Six mois après avoir remporté le Prix Goncourt, la plus prestigieuse distinction littéraire en France, Mohamed Mbougar Sarr est de retour au Sénégal, son pays. Occasion pour l’écrivain d’échanger avec le public littéraire de Dakar, la capitale sénégalaise. Une rencontre avec son monde : les amoureux de la lecture.

Moment de partage surtout autour de l’œuvre de l’écrivain né en 1990 et qui vit en France. » Je suis sincèrement ému d’être là, entouré, je crois du peuple auquel j’appartiens, profondément, qui est le peuple des lecteurs, le peuple des personnes pour qui la lecture, la littérature, l’écriture a quelques sens à des degrés divers. Je me sens en effet chez moi. », a déclaré Mohamed Mbougar Sarr, écrivain et prix Goncourt.

Chez lui, Mohamed Mbougar Sarr est au cœur d’une polémique son roman « De purs hommes » publié en 2018 est présenté comme une apologie de l’homosexualité. » La polémique ne m’a pas réellement surpris, et même toutes les formes d’amalgames qu’il y a eus ne m’ont pas surpris. C’est-à-dire le fait qu’on prenne par exemple »De purs hommes » pour le livre qui avait pris le Goncourt, ça dit simplement que certains n’ont pas lu et ne savent pas exactement de quoi il était question. Mais tout cela, vraiment, ne m’étonnait pas. Je ne peux pas faire l’indifférent au point de dire que ça ne m’atteint pas, que tout ce qui se dit ne m’atteint pas. Je suis un être humain, tout ce qui se dit, à un certain point, m’atteint. », explique l’écrivain.

Tout ce qui se dit comme son attitude supposée extravertie. L’auteur de » La plus secrète mémoire des hommes », de « Terre ceinte » et du « Silence du cœur » est obligé de repréciser son attachement à sa mère patrie.

» Je crois que j’ai mis peut-être tout ce qui me rattache le plus profondément au Sénégal, tout ce qui me rattache le plus profondément à ma terre sévère (peuple d’Afrique de l’Ouest, ndlr), tout ce qui me rattache le plus profondément à mes origines. Lorsqu’il arrive que j’entende que je ne serais pas sénégalais, que je serais hors-sol, voilà tout un ensemble de choses qui arrive, tout ce que j’ai à leur opposer, c’est mon nom, ce sont mes dents qu’on trouve nulle part ailleurs qu’au Sénégal. », affirme Mohamed Mbougar Sarr.

Le Sénégal qu’il a mis en orbite le 21 octobre, en remportant le prix Goncourt. Et a été décoré, de l‘Ordre national du Lion par sa patrie reconnaissante.