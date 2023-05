Procès contre Adji Sarr : Les avocats de Sonko face à la presse

L’affaire Opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr devrait être jugée mardi prochain. Les avocats du leader de Pastef ont décidé de s’exprimer. La conférence de presse aura lieu ce 15 mai.

Demain lundi, les avocats de ousmane Sonko vont s’exprimer. Ses conseils tiendront une conférence à Paris. C’est ce qu’a annoncé Said Larifou, un de ses avocats. «Compte tenu des enjeux de ce procès qui se tient à moins de 9 mois des élections présidentielles au Sénégal , dans un contexte de violences physiques, d’harcèlement et des persécutions dont est victime notre client, candidat déclaré a ces élections et favori de tous les sondages, il nous a semblé important d’éclairer l’opinion internationale sur les conséquences des violations répétées de ses droits et son attitude face à l’instrumentalisation de l’institution judiciaire à des fins politiques», lit-on dans le texte de l’avocat.