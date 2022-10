Procès du 28 Septembre : Toumba Diakité explique pourquoi il a voulu tuer Dadis Camara

Le procès du massacre du stade de Conakry se poursuit en Guinée. Aboubacar Sidiki Diakité, dit « Toumba », a comparu de nouveau. Face aux avocats des parties civiles, l’ancien aide de camp du dictateur Moussa Dadis Camara, qui a juré de dire toute la vérité, a révélé les raisons de son coup de feu sur la tête du président de la transition d’alors.

A la barre du tribunal criminel de Dixinn, devant le juge Ibrahima Sory Tounkara, Toumba révèle dans quelles circonstances son patron Moussa Dadis Camara a débarqué au camp Koundara (actuel camp Makambo). Il affirme que le plan était de l’arrêter pour lui faire porter le chapeau du massacre de 2009. « Les événements du camp Koundara se sont produits un jeudi. D’habitude, c’est la routine, je viens m’enquérir de l’état du président et voir le carnet des activités du jour. Je suis venu le matin, on s’est vu, on s’est salué, il n’y avait pas de mouvement. J’ai décidé de profiter vite de ce jeudi pour mettre les moyens à la disposition de ceux qui voulaient organiser le sacrifice pour moi. J’ai appelé un ami dont je vais taire le nom, pour m’aider à avoir l’argent. Ce dernier m’a dit qu’il était en ville. Je lui ai dit que je vais foncer jusqu’au camp Tombo, comme ça on allait se retrouver là-bas pour qu’il envoie quelqu’un me remettre l’argent. Ce qui s’était passé au camp Koundara C’est le Général Baldé et Cécé Balamou, qui étaient partis trouver le Président Dadis au camp, je n’étais pas là-bas et je ne sais pas ce qu’ils lui ont raconté.

Dadis ne m’a pas appelé, j’étais devenu une personne à vendre. Il (Moussa Dadis Camara) s’est levé avec tous ses hommes, ils ont débarqué à Koundara, je les ai entendus venir. Il y a un de mes éléments qui m’a dit : « ils sont venus go ». J’ai répondu à ce dernier : « laisse, ils n’ont qu’à venir ». Ils sont arrivés, c’est lui-même Dadis qui conduisait encore. A peine garé, il a sauté en abandonnant le véhicule, c’est le mur du mât qui a stoppé son engin. Général Baldé est témoin parce qu’il était à côté de lui. Général Baldé était un élément central, c’est un ami de Dadis, ils ont dormi ensemble et c’est son oncle aussi côté maternel.

Sinon lorsqu’on prenait le pouvoir, lui (Baldé) il était en Haïti. C’est quand il est revenu qu’il a bénéficié de son poste. Donc, Dadis est descendu, j’étais assis, moi. L’état dans lequel je l’ai vu, je n’avais même pas jugé utile de me mettre au garde à vous, je suis resté assis. Les Cécé étaient à mes côtés. Il a commencé à tempêter, je suis resté assis en train de le regarder. Pendant ce temps, ses hommes m’ont encerclé et chacun a engagé son arme, les propos étaient en train d’être tenus à cet instant. « Tu vas connaître tout de suite, ce que tu fabriques ici tu vas connaitre ». Tout ça j’étais assis. Il a tapé ma tête ! Je dis : « Euh » ! Je précise que je suis l’un des conseillers spirituels de Dadis, avant même la prise du pouvoir il le sait, les hommes le savent encore. Les Marcel le savent, j’avais prédit tout ça, ce que nous sommes en train de vivre là. Je l’avais prédit : « quand tu tapes la tête de ton conseiller spirituel, s’il t’avait montré

A, il te montrera Z ». Pendant ce temps, Makambo était en train de courir pour aller prendre l’autre arme. Les autres hommes avaient leurs armes braquées sur moi. Aussitôt, j’ai dit à ma garde : « donne-moi l’arme ici ». Il m’a passé l’arme. Dadis lui était en train de parler. Et, directement j’ai visé la tête de Dadis. Après j’ai foncé sur les autres. On s’est bagarré, ils ont tiré et Dieu seul sait la suite ». Arrêté à Dakar en décembre 2016, Toumba Diakité a été extradé vers la Guinée en mars 2017. Il est depuis écroué à la prison civile de Conakry.

Mamadou SALL