Projet d’Amnesty de Karim: Doudou Wade relance le dossier

Avant d’enchaîner : « et ce combat à l’international lui a valu de gagner tous les procès. Et Bourgi a gagné aussi son procès à Paris (…). Le Sénégal a été condamné pour avoir fait un procès qui n’était pas équitable. En condamnant Bourgi dans un tribunal où il n’avait pas la possibilité de faire appel. Toutefois, nous demandons à ce que le Sénégal se conforme à sa signature. Il a signé un pacte sur les droits civiques et les droits politiques. Nous demandons la révision du procès de Karim Wade comme le demande le droit international. Nous demandons au ministre de la Justice de revenir sur ce procès et de demander son réexamen. Nous sommes dans la voie de la justice et du droit international.