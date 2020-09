Promobile rompt avec Free et se “remarie” avec Sonatel…

Après une vaine tentative de partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Free, la société Sirius Télécoms Afrique, propriétaire de la première marque d’opérateur virtuel de réseau mobile (MVNO), vient de pactiser avec Sonatel. La cérémonie officielle de signature de la convention commerciale a eu lieu ,hier, au siège de l’agence- mère de Promobile” Ousmane Blé Mbaye” ,sise sur la VDN, Mermoz-Sacré- Coeur.

Un hôte de taille sur le marché des télécommunications au Sénégal. Promobile, cette marque de Sirius Télécoms Afrique, va opérer très bientôt. L’ assurance a été donnée par le Président Directeur Général de la société, Hamadoul Mbackyou Faye: ” Cette signature de convention commerciale avec Sonatel va consacrer l’opérationnalisation de la marque Promobile sur le marché. Elle( cette ) société, le fera sur sa propre marque commerciale, ses propres numéros et puces téléphoniques, des propres offres commerciales internet, voix et SMS pour sa propre clientèle, ses propres cartes de recharges et ses propres recharges électroniques”, s’ est expliqué M.Faye .Et le PDG de Sirius Télécoms Afrique, de revenir en profondeur sur cette convention:” C’est dans cette dynamique qu’il faudrait également inscrire le partenariat stratégique avec le groupe Sonatel, légitime de par son ADN d’opérateur historique et leader dans la transformation numérique à travers ses technologiques , réseaux et services. Cette convention qui ouvre Promobile les infrastructures réseaux de la Sonatel sont l’occasion pour nous contribuer de manière active au développement du secteur des télécommunications et des services associés pour le bien-être être des populations sur l’étendue du territoire national”.Sékou Dramé ,le Directeur Général de la Sonatel dira, quant’ à lui, que ce partenariat sera inscrit sous le sceau de loyauté:” Promobile trouvera en nous , Sonatel, un partenariat loyal. Il se veut transparent et clair. Elle entend fournir à Promobile des minutes d’appel et de connexion que l’opérateur virtuel va offrir en package à ses clients .On a un marché de gros et un marché de détail”.